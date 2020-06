Encerrado o trânsito automóvel no túnel dos Passionistas

Decisão aplicada na passada segunda-feira, 25 de maio

Na passada segunda-feira, 25 de maio, a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira encerrou o trânsito aos automóveis no túnel dos Passionistas, sendo que a via agora é apenas acessível aos peões.

Segundo as informações apuradas pela Rádio Clube da Feira, o vereador do Pelouro das Obras Municipais e Mobilidade, António Topa Gomes, afirmou que “esta posição há muito que deveria ter sido assumida”, uma vez que “a postura de trânsito apenas está destinada à passagem pedonal”. “A partir de hoje, a sinalização instalada corresponde com a postura de trânsito aprovada”, referiu o vereador responsável, acrescentando que há agora “um conjunto de rotundas que melhoraram a circulação” naquela zona e que o túnel “apresenta poucas condições para a convivência segura entre os automóveis e os peões”.

