Feiras e mercados retomam atividade em Santa Maria da Feira

Elementos da Proteção Civil acompanharam o funcionamento das bancas de venda e prestaram apoio relativamente às dúvidas dos vendedores

No passado dia 16 de maio, segunda-feira, regressou a atividade das feiras e mercados com a venda de produtos alimentares, em Santa Maria da Feira, sob o olhar atento da Câmara Municipal, através do Serviço Municipal de Proteção Civil, por forma a garantir o cumprimento das recomendações de segurança da Direção-Geral da Saúde.

As feiras de Lourosa, Paços de Brandão e Canedo retomaram, no dia 16 de maio, a atividade para venda de produtos alimentares. Pela dimensão e também pelo número de pessoas que atrai, as feiras de Lourosa e de Paços de Brandão careceram de uma atenção especial por parte do Serviço Municipal de Proteção Civil que iniciou a sua atividade, às 06h00, com uma ação de formação junto de todos os comerciantes, transmitindo as principais regras de saúde e segurança a adotar para minimizar a propagação do novo coronavírus.

