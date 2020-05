GNR de Ovar identifica mulher por maus tratos a animais

O Comando Territorial de Aveiro, através do Posto Territorial de Ovar, no dia 30 de abril, resgatou três cães recém-nascidos e identificou uma mulher de 59 anos por maus tratos a animais, em Ovar.

A ação foi despoletada após a denúncia de que uma pessoa estaria a colocar um saco, com cachorros ainda vivos, no contentor do lixo. Após a chegada ao local, a patrulha contactou a denunciante, que tinha retirado os cachorros do contentor do lixo e, depois de algumas diligências, identificou a suspeita, uma mulher de 59 anos, tendo a mesma entregue aos militares um terceiro cachorro da mesma ninhada e que tinha preservado.