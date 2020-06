Hospital de Ovar adere à plataforma “Exames sem Papel”

Inserido no processo de transformação digital do Dr. Francisco Zagalo

O Hospital Dr. Francisco Zagalo – Ovar (HFZ-Ovar) aderiu, a 28 de Maio, à plataforma de pequenos prestadores convencionados, realizando a primeira efetivação de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (MCDT), enquadrada no projeto “Exames Sem Papel”. “O HFZ-Ovar tem sido pioneiro no processo de desmaterialização e esta iniciativa insere-se, precisamente, nesse contexto de transformação digital que iniciámos, em 2017, com o lançamento projeto-piloto e estruturante ‘HOSP: Hospital de Ovar Sem Papel'”, diz o presidente do Conselho Diretivo da unidade hospitalar, Luís Miguel Ferreira.

Segundo o mesmo responsável, que assistiu ao primeiro lançamento na referida plataforma, “esta importante iniciativa do Ministério da Saúde, além de possibilitar uma maior segurança para todos os intervenientes, contribui para a desmaterialização do processo de prescrição e realização de MCDT, potencializando a aproximação do médico ao cidadão”. “Não nos esqueçamos de que o Hospital de Ovar está no topo do contexto do Serviço Nacional de Saúde (SNS) no indicador ‘Receitas sem Papel Totalmente Desmaterializadas’, pelo que este é mais um passo importante no nosso percurso que, aliás, nos permitiu vencer o prestigiado Prémio Saúde Sustentável em 2019”, adianta.

Leia mais na edição impressa.