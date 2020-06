Iniciativa Liberal propõe mudança de nome da Viagem Medieval

Partido refere que tem assistido “a dois pesos e duas medidas” relativamente às proibições em Portugal

A Iniciativa Liberal de Santa Maria da Feira propôs ao Executivo da Câmara Municipal a mudança de nome da Viagem Medieval em Terras de Santa Maria para “Viagem Medieval do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português”.

Face ao cancelamento da Viagem Medieval em Terras de Santa Maria de 2020, por razões de saúde pública, a Iniciativa Liberal (IL) considera que tem vindo a assistir a nível nacional “a dois pesos e duas medidas”, relativamente a proibições desta ordem. “Relembramos que manifestações da CGTP no 1.º de Maio, com o alto patrocínio e presença do PCP foram autorizadas, assim como a Festa do Avante, realizada também pelo mesmo Partido Comunista, vai decorrer num futuro próximo. Agora assistimos a nova concentração de pessoas, numa manifestação, em teoria, para lutar contra o racismo, promovida pelo Bloco de Esquerda e com a presença de altas figuras do Bloco, inclusive deputados”, referem em comunicado. Uma vez que “em Portugal a lei não parece ser igual para todos”, a Iniciativa Liberal – Santa Maria Feira propôs a mudança de nome da “Viagem Medieval em Terras de Santa Maria” para “Viagem Medieval do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português”.

“Como a estes partidos tudo parece ser permitido, tudo parece ser tolerado, talvez assim a nossa querida Feira Medieval de 2020 possa realizar-se para alegria de todos. Talvez com esta mudança, o povo feirense poderia realmente beneficiar com as políticas emanadas do BE e do PCP, coisa de que outra forma, jamais existiria”, concluem.