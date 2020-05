Partiu Manuel Patrício, antigo comandante dos Bombeiros de Ovar

Cerimónia fúnebre realizada na passada segunda-feira, pelas 15h00

Manuel Soares Marques Patrício, antigo Comandante do Quadro de Honra e Crachá de Ouro da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ovar, partiu, aos 78 anos. O funeral realizou-se no passado dia 25 de Maio, pelas 15h00, no cemitério de São João de Ovar. Através de um comunicado publicado nas redes sociais, os Bombeiros de Ovar deixam uma nota de pesar, onde se podem ler vários elogios à pessoa de Manuel Patrício. “O nosso Comandante Manuel Patrício sempre foi um homem de valores, amigo, empenhado e que ao longo de décadas serviu Ovar sendo um marco na vida deste Corpo de Bombeiros” – lê-se. As condolências para a família e amigos.

Foto: BVO