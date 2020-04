Proposta classificação de quinta em Mosteirô visitada por Eça de Queiroz

A Direção-Geral do Património Cultural anunciou na passada quinta-feira que irá propor a classificação de Imóvel de Interesse Público para a Quinta da Murtosa, que, em Mosteirô, terá sido visitada por Eça de Queiroz. O anúncio publicado em Diário da República tem por base o parecer da Secção do Património Arquitetónico e Arqueológico do Conselho Nacional de Cultura, que a 13 de novembro de 2019 deu parecer positivo à classificação desse imóvel do distrito de Aveiro, também conhecido como Quinta Sousa Brandão.

A publicação, assinada a 04 de março pelo Diretor-Geral do Património Cultural, Bernardo Alabaça, determina agora o reencaminhamento do tema para a secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural.

