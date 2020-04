Rufel troca produção de malas e faz viseiras de combate ao Covid-19

A marca portuguesa de carteiras , a Rufel, está a produzir viseiras hospitalares. A fábrica de SantaMaria da Feira alterou a sua produção e está agora, com seis funcionários, a produzir este equipamento de proteção que estão na linha da frente do combate à pandemia de Covid-19. Neste momento, segundonavança a comunicação social, foramproduzidas 300 unidades e espera-se mais 400 ainda esta semana.

Este material vai ser doado aos hospitais do norte do País. Em comunicado, Ivânia e Carina Santos, representantes

da Rufel, explicam como começou todo este processo: “umamigo tinha o material necessário para a confeção das viseiras, mas não tinha como as produzir. Assim, rapidamente nos mostramos disponíveis a ajudar. As administradoras da marca reforçam ainda que sozinhas nada fariam. “Falamos com alguns colaboradores que disseram logo que sim, foi muito bom sentir a boa vontade de todos!”. Já no final da semana passada, a indústria do calçado, no Norte, mobilizava-se para esta produção solidária, com a Associação Portuguesa Indústria do Calçado Componentes Artigos Pele Sucedâneos e também o designer Luís Onofre a fazer milhares de viseiras e máscaras para o combate à pandemia do Covid-19.