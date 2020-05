S. João da Madeira entrega máscaras no Mercado Municipal e autocarros do TUS

Desde domingo, 3 de maio, passou a ser obrigatório o uso de máscaras ou viseiras para o acesso ou permanência nos espaços e estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, nos serviços e edifícios de atendimento ao público.

A Câmara de S. João da Madeira comunicou que o Mercado Municipal está abrangido por este procedimento, tendo a autarquia decidido, entregar máscaras a clientes que aí se dirijam para fazer compras e não disponham desse equipamento de proteção individual face à Covid-19, numa ação de sensibilização que se prolongou até sábado, 9 de maio.

Com o mesmo objetivo, neste caso nos transportes públicos, a autarquia também entregou as proteções individuais a quem não as tenha e pretenda entrar nos autocarros dos transportes urbanos do município de S. João da Madeira (TUS).

Respeitando o que está definido em termos de combate à Covid-19 no que se refere aos transportes públicos, os autocarros do TUS têm a sua lotação reduzida para dois terços (2/3) da capacidade total. Em caso de incumprimento, devem os utilizadores não portadores de máscaras ou viseiras ser informados que não podem aceder, permanecer ou utilizar os espaços ou estabelecimentos, assim como viajar nos transportes públicos. Caso os utilizadores insistam em não cumprir essa obrigatoriedade, o facto será transmitido às autoridades e forças de segurança.