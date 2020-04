Unidade de Saúde de Mozelos reabrirá como Centro de Colheita de Testes Covid-19

Santa Maria da Feira tem a funcionar um terceiro centro de testes para rastreio de covid-19, anunciou hoje a autarquia local, que instalou essa estrutura no centro de saúde de Mozelos, apto a realizar 50 testes diários.

Neste novo espaço, exclusivamente dedicado à recolha de amostras biológicas para deteção da nova doença, os testes são encaminhados diretamente para o Hospital de Vila Nova de Gaia. “Com o centro de testes do [espaço de congressos] Europarque, o outro que entra em funcionamento na próxima semana no Pavilhão de Fiães, este agora de Mozelos e ainda os exames que andamos a fazer com equipas móveis nos lares de idosos, a nossa capacidade interna passa a ser de mais de 400 testes por dia”, declarou à o presidente da Câmara da Feira, Emídio Sousa.

Leia mais na edição de segunda-feira do Jornal N.