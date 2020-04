Consigne 0,5% do seu IRS a instituições do concelho da Feira

Sabe que pode ajudar quem mais precisa com o seu IRS? Tratar do IRS é uma obrigação fiscal, mas também pode ser uma forma de ajudar, através da consignação de 0,5% do seu IRS a uma instituição à sua consideração, homologada pela Autoridade Tributária. Assim, em vez de o seu IRS ficar todo nas mãos do Estado, uma parte, 0,5%, é canalizada pelo próprio Estado para a causa que escolher apoiar.

Até 30 de junho, está a decorrer o prazo para entrega das declarações de IRS referentes ao ano de 2019. Numa altura em que a ajuda e a solidariedade são palavras de ordem, a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira apela a que a população

consigne os 0,5% do seu IRS a uma das instituições sem fins lucrativos do concelho de Santa Maria da Feira homologadas pela Autoridade Tributária. Da área social, cultural, desportiva ou outra, cabe à população escolher a que pretende ajudar.

A lista das entidades beneficiárias desta consignação está disponível no Portal das Finanças.

Esta consignação permite encaminhar uma parte do imposto a favor de Estado para uma entidade.

É muito fácil e não tem qualquer custo adicional para o contribuinte.

Em caso de reembolso não receberá menos e numa situação de imposto adicional também não paga mais. Basta na sua declaração preencher o Quadro 11 da folha de rosto do Modelo 3. No IRS automático, esta consignação é efetuada na

área “pré-liquidação”.

Seja solidário! Consigne 0,5% do seu IRS a uma instituição sem fins lucrativos do Município de Santa Maria da Feira.

Qualquer das instituições referenciadas, com um trabalho meritório na sua área de intervenção, irá agradecer o apoio.