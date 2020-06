Corticeira Amorim comprou totalidade de empresa sueca

Corticeira comprou mais 30% da produtora sueca de tops de madeira para rolhas capsuladas, utilizadas por grupos da indústria de bebidas espirituosas

A Corticeira Amorim adquiriu, através da participada Amorim Bartop, mais 30% da empresa sueca Elfverson & Co AB. Com esta operação, a empresa fica com a totalidade da produtora de tops de madeira para rolhas capsuladas, utilizadas por grupos da indústria de bebidas espirituosas, sendo que tinha já adquirido 70%, em janeiro de 2018.

Estes 30% que sobravam da empresa Elfverson & Co AB eram detidos por uma sociedade sueca, que, nos termos do acordo celebrado em janeiro de 2018, acionou a sua opção de venda por um montante de 1,92 milhões de euros, adiantou a Corticeira Amorim, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

