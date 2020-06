Covid-19: Mutação genética de Ovar é única no país

Segundo um estudo do Instituto Ricardo Jorge

De acordo com dados revelados num estudo do Instituto Ricardo Jorge, foi identificada uma mutação genética nas amostras do vírus associados ao Município de Ovar que não se colona a nível nacional. A mutação D839Y é exclusiva do sub-clade que inclui a grande parte dos genomas detectados em território vareiro. Observa-se um grande cluster (“A2a1_PT”) constituído pela maioria dos genomas avaliados do concelho de Ovar. Este dado sugere que a maioria dos casos de COVID-19 nesta região tenha resultado de uma única introdução do vírus (início de Março), desencadeando uma grande cadeia de transmissão local. Este foco poderá estar relacionado com o foco inicial no concelho de Felgueiras e ter progredido para outros locais, em particular o distrito de Viseu, onde se detectaram já alguns genomas do mesmo sub-clade genético. O Instituto Ricardo Jorge está a colaborar activamente com múltiplas Autoridades de Saúde Locais de forma a integrar dados epidemiológicos e genómicos e, assim, perceber, de forma mais robusta, os pontos de entrada e cadeias de transmissão a nível regional e local. Destacam-se, por exemplo, as colaborações com as equipas de Saúde Pública da região de Ovar, cujos resultados da análise do genoma revelaram já importantes pistas neste âmbito.