Cruz Vermelha de Ovar celebrou 41º aniversário

Na passada segunda-feira, 11 de Maio

A Delegação da Cruz Vermelha de Ovar celebrou, na passada segunda-feira, dia 11 de Maio, mais de quatro décadas ao serviço e apoio à população local. Numa nota publicada nas plataformas digitais, a instituição lamenta “as circunstâncias que vivemos”, em referência à instalada pandemia da Covid-19, que impossibilitou a celebração do dia junto da comunidade. Impossibilitado o contacto próximo com a população, a delegação ovarense festejou assim “à distância”, fazendo referência a todos os elementos das anteriores direcções, sócios, membros activos, voluntários, empresas, cidadãos e instituições que a auxiliam no alcance da sua missão.

Fotografia: Dr