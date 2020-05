Cuidados a ter em casa, com roupa e loiças

A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, no âmbito de informar o modo mais correto de manter a casa limpa e desinfetada para evitar o contágio do novo coronavírus, dá conselhos práticos sobre o que fazer desde que chega a casa até ao momento em que vai levar o lixo à rua.

Segundo o artigo do Jornal de Notícias, “Não precisa de desinfetar a sua casa de fio a pavio, mas as superfícies mais tocadas requerem uma atenção especial”, explicou a Deco. Assim, quando chega a casa deve descalçar-se de imediato e deixar o calçado sempre no mesmo local, próximo da entrada e todos os membros da família devem fazer o mesmo procedimento. Deve mudar a roupa exterior, como casacos, camisolas, calças, e evitar sacudir a roupa para minimizar a possibilidade de dispersar qualquer tipo de vírus e germes no ar. Assim, a roupa deve ser colocada a arejar no exterior e nunca deve ser guardada de imediato no roupeiro ou gavetas. Se traz sacos de compras ou outros, não os coloque sobre mesas ou bancadas.

