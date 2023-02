Dia Europeu do 112 – Número de Emergência Europeu

O Dia Europeu do 112 assinala-se no próximo dia 11 de fevereiro. Em nota enviada, a Polícia de Segurança Pública (PSP) fez saber que ano de 2022 o serviço 112 recebeu 7 066 088 chamadas, uma média de 588 841/mês e 19 359/dia, as quais foram atendidas, em média, na janela temporal de 8 segundos. Destes contactos, 1 394 502 foram registados como emergências, correspondendo à prestação de socorro em 116 209 ocorrências/mês e 3 821/dia, que desencadearam 1 519 563 acionamentos dos serviços de emergência, porquanto a resolução de várias situações de emergência exige o trabalho conjunto de plúrimas entidades.

Também segundo a PSP, à semelhança dos anos anteriores, em 2022 não se registaram picos em função da sazonalidade mas sim em função de eventos, como grandes incêndios rurais, sinistralidade rodoviária envolvendo diversos veículos, eventos naturais extremos como cheias, que desencadeiam contactos por parte de diferentes pessoas a reportar um mesmo incidente, comportamento indiciador da sustentada melhoria do conhecimento por parte dos cidadãos dos fins e objetivos deste serviço.

A PSP informou que em 2022 manteve-se a tendência para a grande maioria das chamadas, cerca de 75% do total de emergências registadas, visarem solicitar apoio em situações de doença ou trauma com risco de vida/necessidade imediata de assistência médica. Seguem-se os alertas para crimes em curso ou que acabaram de decorrer no momento da chamada (76 176 chamadas); a sinistralidade rodoviária (49 011 chamadas) e os incêndios (com 30 743 contatos) como principais motivos de contato para o serviço 112.

Para a Polícia de Segurança Pública, “é muito importante que os cidadãos saibam em que situações podem recorrer ao n.º de emergência 112, contribuindo para o célere socorro”. “É neste sentido que, anualmente, a PSP integra esta temática nas ações de informação e sensibilização junto da população escolar. Desde o início do ano letivo 2017-2018 até final do ano 2020-2021, a PSP levou informação sobre o serviço 112 a cerca de 52 400 alunos e 1200 professores e pessoal de apoio operacional, contribuindo para um melhor uso deste apoio em emergência”, pôde ler-se na mesma nota.

Este contacto de emergência gratuito funciona 24h por dia nos 27 Estados Membros da União Europeia, os quais integram a Associação Europeia do Número de Emergência (European Emergency Number Association – EENA112). O serviço 112 português é operacionalmente coordenado pela PSP desde a sua génese; compreende o Centro de Coordenação Nacional e 4 Centros Operacionais (Norte, Sul, Açores e Madeira), que integram a Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP). Os Centros Operacionais garantem o atendimento a nível regional das chamadas 112, efetuando a triagem e encaminhamento da informação para a entidade com responsabilidade na sua resolução – Forças de Segurança, INEM, ANEPC ou Autoridade Marítima.