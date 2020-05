NORTE 2020 financia contratação de recursos humanos em territórios do interior

O NORTE 2020 vai aplicar 4,5 milhões de euros, do Fundo Social Europeu, para apoiar empresas e institutos de investigação

localizados no interior na contratação de recursos humanos com licenciatura, mestrado ou doutoramento.

O financiamento pretende estimular a competitividade dos territórios de baixa densidade e permite concretizar as iniciativas

“+CO3SO Conhecimento” e “+CO3SO Digital” inscritas no Programa de Valorização do

Interior.

De acordo com o regulamento dos concursos a que os beneficiários podem concorrer, o apoio do NORTE 2020 suporta em

50% os custos salariais pelo período máximo de 36 meses, incluindo encargos sociais obrigatórios como despesas com segurança social e seguro de acidentes de trabalho.

Prevê-se, ainda, um limite mínimo de vencimento de 1.200 euros e limites máximos de 1.613,40 euros para trabalhadores com licenciatura, 2.025,35 euros para quem tem mestrado e 3.209,67 euros para trabalhadores com doutoramento e pósdoutoramento.

O acesso ao financiamento faz-se através da plataforma Balcão 2020 até 15 de dezembro, estando os regulamentos disponíveis em www.norte2020.pt/ concursos/concursosabertoshttps:// www. norte2020.pt/concursos/ concursos-abertos na área Competitividade e Internacionalização.