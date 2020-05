Empresa pretende apoiar Agrupamento de Escolas de Paços de Brandão

A ForecastIT, Lda., empresa portuguesa que atua no setor dos sistemas de informação, pretende contribuir com equipamentos informáticos para apoiar o Agrupamento de Escolas de Paços de Brandão. De forma a “ajudar a ultrapassar um dos muitos desafios que se colocam na actualidade”, no que diz respeito à angariação de meios tecnológicos para apoiar alunos portugueses, no passado dia 30 de abril, a entidade decidiu arrancar com uma plataforma nacional de angariação de equipamentos informáticos.

A iniciativa, “Access for all”, pretende ajudar alunos de um conjunto de agrupamentos escolares, “angariando equipamentos (computadores portáteis e/ou tablets), que já não utilize, mas que estejam em boas condições de uso, dando-lhes uma nova vida, aos equipamentos e a quem mais precisa deles”.

Poderá visitar o site da iniciativa, em http://forecast-accessfo- rall.com/ .