“Quando a economia nacional despertar, Santa Maria da Feira estará ao mesmo nível”

O economista Pedro Lima, natural de Santa Maria da Feira, avaliou o atual e futuro cenário da situação pandémica de Covid-19 e das suas consequências na esfera económica.

O feirense – contabilista certificado; formador e consultor da Ordem dos Contabilistas Certificados – sublinha que a economia do concelho estará “ao mesmo nível” da economia nacional, quando esta despertar. Contudo, afirma que “Portugal e a Europa vão ter a pior crise que alguma vez existiu”.

No que diz respeito ao desemprego na Europa, a Organização Internacional do Trabalho estima que até junho possam existir

12 milhões de desempregados. Pensa que esta é uma previsão realista?

Se a pandemia de Covid-19 continuar e se nos mantivermos confinados, pode aumentar muito mais até.

O turismo vai paralisar por completo e agora que chega à fase mais assinalável deste setor, na minha opinião, o desemprego poderá aumentar muito mais.

Em Portugal, 33 mil empresas até ao momento já aderiram ao lay-off. Que impacto pode isto representar no futuro para as

empresas?

O lay-off conforme está estruturado para a economia portuguesa, embora seja uma boa medida, tem um grande problema: as micros e pequenas empresas já se encontravam numa situação difícil de liquidez.

No nosso lay-off as empresas terão que pagar 30% do apoio, mas como muitas delas não têm quaisquer receitas por estarem encerra-dos ou confinados, não têm também esses 30% disponíveis. O acesso ao crédito está muito demorado e burocrático.

Que medidas poderão ser aplicadas às pequenas e médias empresas de forma a sobreviverem a este momento?

Como referi, considero que o crédito tem que ser mais facilitado, nomeadamente nestas empresas, porque são as que tem mais dificuldade em recorrer ao crédito.

Depois, até para promover a economia, parte do crédito deveria ser não-reembolsável através de indicadores de mérito da empresa. Por exemplo, se a empresa recorresse ao crédito e conseguisse não despedir os seus colaboradores, poderia ver o seu crédito premiado com uma parte não reembolsável para assim motivar o empresário a relançar- se na economia.

A redução salarial nas empresas é uma situação possível de acontecer?

Nesse aspeto, a lei portuguesa do trabalho é pouco flexível. Não acredito que isso vá acontecer e penso que nem os empresários querem isso. Ao diminuir o dinheiro às famílias, o consumo também ia diminuir; assim como a procura, a produção e, por fim, iam haver despedimentos. Pelo contrário, acho que as famílias quando regressarem ao quotidiano, terão que ter dinheiro para a economia evoluir e regularizar-se. A solução passa por este financiamento mais direto às empresas completamente descapitalizadas e que ainda terão que ter agarantia de pagar os 30% em abril, no caso de lay-off.

O Governo optou por continuar com a economia ativa e diversas empresas também continuam a laborar durante o Estado

de Emergência. Considera que foi uma boa decisão?

Inicialmente, quando começou a pandemia de Covid-19 e surgiram os primeiros casos em Portugal, eu fui um defensor que a economia devia parar por completo. Logicamente é um pouco utópico, porque a economia não pode parar. Primeiro, porque o Governo não tem dinheiro suficiente para uma situação deste género e, depois, há setores que efetivamente não podem

parar. Considerei que o melhor seria pararmos por um mês e depois retomar a rotina normal, mas a economia parar é um problema. Em resumo, penso que foi uma boa solução, porque o país não tem condições para parar totalmente.

Caso a maioria das empresas se visse obrigada a paralisar a atividade, que consequências adviriam dessa decisão?

Há vários fatores e valores a ter em conta. É como se tivéssemos antecipado o mês de agosto para agora, no entanto não é bem assim porque agosto é “o mês do turismo”.

O turismo é também um dos principais motores da economia portuguesa. A questão é que parar a 100% – durante 30 dias – não iria garantir que tudo voltasse ao normal.

Esta luta contra o desconhecido não permite isso saber isso. Por exemplo, em Ovar há duas velocidades: as empresas que podem trabalhar e as que não podem. Muitas das que trabalham defenderam que tinham que continuar para que outras

empresas continuassem ativas.

Há atividades que dependem uma da outra e funcionar a duas velocidades, isso não ajuda.

O mercado terá que se adaptar a uma nova realidade?

Sim, sem dúvida. O mercado vai readaptar-se, mas a nossa situação e o nosso confinamento não deu tempo para mudar as mentalidades por completo. Quero com isto dizer que acho que os portugueses vão reagir duma forma diferente dos italianos e dos espanhóis. Vamos encarar o nosso dia-a-dia quase de forma normal, visto que não ficamos tão confinados, nem as notícias foram tão más.

Relativamente aos empréstimos, o Banco Central Europeu garantiu o financiamento aos bancos com taxas de juro ainda

mais negativas. O que significa isto para as empresas?

Quando temos uma taxa de juro negativa quer dizer que estamos a impulsionar a economia por via do investimento. A verdade é que os bancos não estão a passar isso para a nossa economia. Ou seja, os bancos portugueses estão a vender juros

às micros e pequenas empresas com uma taxa de juros a 3%; quando os bancos se financiam a -0,75.

Não quero com isto dizer que, mais uma vez, os bancos estão a ganhar connosco, mas a verdade é que os portugueses ajudaram a banca em períodos difíceis e, agora, a banca não está a transferir esse retorno.

Assim, o Governo deveria decretar que os bancos não podem ter uma taxa superior a determinado valor, ou esta margem vai ficar na posse bancária, que é o mais provável.

Em termos de política económica, quais serão as principais preocupações?

Portugal e a Europa vão ter a pior crise que alguma vez existiu.

Por dois motivos: o primeiro é a readaptação pela forma como as famílias vão reagir ao pós-confinamento.

Em segundo, pelo facto da Europa ser um dos principais focos da pandemia, isso traduz-se num problema dependemos muito do seu crescimento. Em termos de economia global do nosso país, as famílias se saírem retraídas, será pior e a economia vai demorar mais tempo a relançar-se. Caso se verifique o contrário e os empresários saírem motivados da crise, penso que voltaremos ao normal.

No caso concreto de Santa Maria da Feira, que previsão faz do futuro da maioria das empresas e unidades fabris instaladas

no concelho?

O nosso Presidente da Câmara Municipal, Emídio Sousa, tem feito um excelente trabalho na captação de empresas para o concelho. Algumas delas já são bem estruturadas e também há, no concelho, empresas de renome a nível nacional. Penso

que algumas destas empresas estarão em exercício e em trabalho, mas estarão também, como disse, dependentes de outras que não o estão. Penso que o nosso concelho, tal como o país, estará praticamente ao mesmo nível. Quando a economia

nacional despertar, Santa Maria da Feira estará ao mesmo nível.

Enquanto economista, que previsão temporal faz para a recuperação desta crise?

Dependerá da evolução, da rapidez e da forma como a Europa sair da crise, porque, tal como disse, estamos dependentes disso. O cenário mais provável é que demore a retomar e uma das situações que está a gerar alguma crise é saber como

vão refinanciar a economia – esse é o grande problema. Enquanto essa decisão não for tomada, é difícil saber como vamos sair dela. Era importante consideramos a paragem do confinamento como “férias”.

Porque quando vierem as férias de Verão, vamos voltar a parar e isso não vai ajudar a economia. Portugal já estava a entrar em crise e sentia-se a economia a abrandar. Os empresários sentiam isso, em alguns setores. Dependendo do calendário escolar, penso que a economia, em setembro ou outubro, poderá começar a retoma.

Perante este cenário, acha que é possível termos que lidar com a questão da fome, por exemplo?

Não descarto esse cenário, se bem que o facto de pertencermos a Europa diria que é quase impossível.

No entanto, se ocorrer uma situação em que cada país tem que “lutar por si próprio”, sim, ficaríamos numa situação crítica. O cenário da fome passaria por saber até que ponto o Governo tem dinheiro para nós. Vamos supor que o confinamento das famílias em vez de dois meses, passaria para três, quatro ou mais meses… A economia vai estar praticamente financiada pelo

Governo, que somos nós. Ou seja, até que ponto nós temos reservas para aguentar mais de três meses parados?