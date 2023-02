Espetáculo de dança “O Silêncio de Saramago” com sessões para escolas e público em geral

A Casa da Criatividade de são João da Madeira apresenta, neste sábado, 11 de fevereiro, às 15h30, o espetáculo de dança “O Silêncio de Saramago”. Com criação, interpretação e dramaturgia de Catarina Câmara, este espetáculo tem como ponto de partida obras da autoria de José Saramago, cujo centenário do nascimento se celebrou em 2022.

Para além dessa sessão para o público em geral, há uma outra a realizar já na sexta-feira, 10 de fevereiro, às 14h30, direcionada às crianças do 4.º ano do ensino básico das escolas do concelho, permitindo à comunidade educativa refletir, em conjunto, em torno do universo literário de José Saramago, distinguido com o prémio Nobel da Literatura em 1998.

“O Silêncio de Saramago” é uma coprodução da “Play False associação cultural” com as seguintes entidades: CCB / Fábrica das Artes; Teatro Municipal da Guarda; Auditório Municipal Augusto Cabrita, Barreiro e Casa da Criatividade. Conta com financiamento da Direção Geral das Artes / República Portuguesa e o apoio institucional da Fundação José Saramago.

O corpo encontra palavras

Tendo como ponto de partida os contos “A Maior Flor do Mundo” e “O Silêncio da Água”, o espetáculo procura manter-se fiel ao espírito do escritor: contar histórias e poderosas narrativas que, através das metáforas encontradas, permitam uma reflexão sobre o humano e sobre as suas circunstâncias.

Trata-se de um cruzamento artístico onde na dança o corpo encontra palavras, e estas ganham voz numa performance também teatral, uma oportunidade única de contacto e aprendizagem, com sensibilidade, subtileza e muita beleza à mistura.

O público em geral pode adquirir bilhetes online na BOL (https://casadacriatividade.bol.pt/) ou nos locais habituais: Torre da Oliva (256 200 204) Junta de Freguesia/Paços da Cultura (256 200 541), Worten S. João da Madeira, FNAC e CTT.