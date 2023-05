Está aí o primeiro Domingo Verde do ano

Até ao final de setembro, haverá quatro edições

Evento decorre na Avenida Dr. Renato Araújo, no troço entre a zona do Largo do Souto e a rotunda do Hospital da cidade, que estará encerrado ao trânsito neste domingo, entre as 9h30 e as 13h30. Por uma cidade com menos emissões de carbono.

Neste mês de maio dá-se início ao ciclo de Domingos Verdes de 2023, com a realização de atividades diversas na Avenida Dr. Renato Araújo entre a zona do Largo do Souto e a rotunda do Hospital da cidade, troço que estará encerrado ao trânsito, para promover uma cidade ambientalmente mais sustentável, com menos emissões de carbono e com uma mobilidade mais inclusiva.

Assim, neste domingo, 28 de maio, entre as 9h30 e as 13h30, todas as pessoas são convidadas pela Câmara Municipal de S. João da Madeira a comparecerem nessa zona da cidade e a juntarem-se a mais esta edição do evento, contribuindo para a melhoria da saúde e da qualidade urbana e para o desenvolvimento de um modelo de mobilidade menos dependente do transporte individual e com menores emissões de gases de efeito estufa.

Com grande envolvimento de associações e instituições do concelho, vai haver momentos de demonstração de defesa pessoal (Academia Bruno Pereira), boccia (Associação É bom Viver), capoeira (Associação Mais Orreiro), dança (Armazém4 e BeDance), gincana rodoviária (PSP) e ateliês didáticos (Museu da Chapelaria e Junta de Freguesia).

Destaque ainda para uma das novidades deste ano: a participação de um pequeno pónei da “Equi São João”, com o qual as pessoas – em especial as crianças – vão ter oportunidade de interagir. Será também explicado, por uma oficina do setor, como transformar bicicletas simples em bicicletas elétricas, algumas das quais poderão ser usadas para percorrer a avenida. Não vão faltar também áreas para a prática de desportos coletivos, como basquetebol e futebol.

Este ano, serão quatro os Domingos Verdes promovidos pela Câmara Municipal de S. João da Madeira, no mesmo troço da Avenida Dr. Renato Araújo. Para além desta edição de maio, estão programadas outros a decorrer nos dias 18 de junho, 2 de julho e 24 de setembro, com estas e outras atividades.