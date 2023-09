Este fim de semana há nova edição dos Domingos Verdes em São João da Madeira

Na Avenida Dr. Renato Araújo

Promovido pela Câmara Municipal de S. João da Madeira, o programa inclui o passeio de bicicleta “Diversão sobre 2 rodas”, entre várias outras atividades deste evento enquadrado pelos princípios da Semana Europeia da Mobilidade que se assinala nesta altura do ano.

A Câmara Municipal de S. João da Madeira associa-se, uma vez mais, à Semana Europeia da Mobilidade, que se comemora por estes dias, tendo agendado para domingo, 24 de setembro, entre as 9h30 e as 13h30, o encerramento ao trânsito de um troço da Avenida Dr. Renato Araújo (entre a zona do Largo do Souto e a rotunda do Hospital da cidade), onde vão decorrer atividades de promoção de uma cidade ambientalmente mais sustentável, com menos emissões de carbono e com uma mobilidade mais inclusiva.

Trata-se da terceira edição deste ano dos Domingos Verdes, para a qual a autarquia volta a convidar todas as pessoas para comparecerem nessa zona da cidade, juntando-se a este evento e dando mais um contributo para o desenvolvimento de um modelo de mobilidade menos dependente do transporte individual e com menores emissões de gases de efeito estufa.

Passeio de bicicleta

Do programa faz parte mais um passeio de bicicleta “Diversão sobre 2 Rodas”, que se insere igualmente nas comemorações da Semana Europeia da Mobilidade e, ainda, do Dia Internacional do Turismo. A partida acontecerá junto ao edifício da Torre da Oliva, pelas 10h00, com os participantes a seguirem depois até ao troço da Avenida Dr. Renato Araújo onde decorrem as restantes actividades do Domingo Verde.

Na sua maior extensão, o percurso tem um total de 9 quilómetros, mas os ciclistas podem optar por outras duas distâncias mais curtas – 1 ou 3 quilómetros -, se entenderem que se adequam melhor às suas características. Os interessados que ainda não se tenham inscrito, podem fazê-lo online, através de formulário simples, cuja ligação é disponibilizada na secção “Agenda”, do site da Câmara Municipal de S. João da Madeira (www.cm-sjm.pt).

Durante esta e a próxima semana, haverá igualmente ações de sensibilização em duas importantes artérias da cidade (Av. Dr. Renato Araújo e Av. da Liberdade), envolvendo alunos do 5.º e 6.º anos de escolaridade, que, conjuntamente com a PSP, participam em operações STOP, com distribuição de flyers aos automobilistas para a adoção de uma Eco-condução. Neste âmbito, e também inserido no Projeto Educativo Municipal, refira-se que, ao longo do ano, são desenvolvidas, diversas ações de Educação Rodoviária na Escola de Trânsito da PSP, com equipa técnica da autarquia e os agentes do programa Escola Segura.

Autocarros TUS gratuitos

A propósito da Semana Europeia da Mobilidade, recorda-se uma medida permanente de promoção de uma mobilidade mais sustentável que foi adotada pela autarquia: a gratuidade das viagens nos autocarros dos Transportes Urbanos do Município de S. João da Madeira (TUS) para todos os utilizadores. Foi tomada em 2021, alargando o alcance de uma decisão que já beneficiava os alunos das escolas de S. João da Madeira desde 2018. O objetivo é incentivar o uso do transporte coletivo como meio mais sustentável e adequado nas deslocações do dia-a-dia, com vantagens para a mobilidade dos sanjoanenses e de quem visita o concelho, assim como para a qualidade do ar e do ambiente em geral.

A Coordenadora Nacional da Semana Europeia da Mobilidade, Carla Jorge, da Agência Portuguesa do Ambiente, viajou no início desta semana num dos autocarros desse serviço, tendo ainda visitado locais onde o Município de S. João da Madeira procedeu, recentemente, a intervenções urbanísticas de promoção de uma melhor mobilidade, como a Praça Luís Ribeiro, o troço da Rua Alão de Morais abrangido pela empreitada + Acesso, as ciclovias da Rua do Vale e paragens criadas no quadro da modernização do TUS.

Esta deslocação a S. João da Madeira inseriu-se num périplo daquela responsável por diferentes concelhos que aderiram à Semana Europeia da Mobilidade, no sentido de constatar no local os efeitos práticos das atividades realizadas ao longo dos anos neste âmbito, além de reforçar o contacto com as equipas que operacionalizam a campanha , em cada território, ​e de ficar a conhecer melhor as opções e os padrões de mobilidade nas diferentes localidades.