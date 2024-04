Exposição de sapatos usados por quem deixou marca no caminho para a democracia

Museu do Calçado de São João da Madeira

Inauguração desta mostra inédita está marcada para esta quarta-feira, 24 de abril, às 19h00.

Calçado usado por personalidades como Salgueiro Maia, Amália Rodrigues, José Saramago, Paulo de Carvalho ou Sérgio Godinho está no centro da exposição “A Marcha de Abril”.

Inserida nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril promovidas pelo Município de S. João da Madeira, esta mostra inédita é inaugurada nesta quarta-feira, 24 de abril, às 19h00, no Museu do Calçado.

São sapatos e histórias de 16 figuras que “marcaram o horizonte revolucionário do Portugal da Liberdade”, como é referido na informação divulgada pelo Museu do Calçado.

Além dos nomes já referidos, a exposição apresenta também calçado de Ana Salazar, Carlos do Carmo, Euníce Muñoz, Fernando Tordo, Fina d’Armada, José Fanha, Júlio Cardoso, Luísa Ducla Soares, Mário Zambujal, Manuel Arouca e Ruy de Carvalho.

Na imagem: fotografia dos sapatos de Salgueiro Maia inseridos nesta exposição.