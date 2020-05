Força Aérea apoia Escolas de Ovar com transporte de EPIs

Três instituições ovarenses contempladas pela iniciativa

Nos passados dias 12 e 13 de Maio, a Força Aérea realizou o transporte de material para 17 escolas de vários pontos do país, no âmbito do plano de apoio ao combate da Covid-19. No primeiro dia da iniciativa, foram três as escolas ovarenses contempladas: a Escola Secundária de Esmoriz, a Escola Secundária Dr. José Macedo Fragateiro e ainda a Escola Secundária Júlio Dinis. Nestas missões, de auxílio Ministério da Educação, foi transportado material clínico de vários tipos: desde máscaras, luvas, desinfetantes, óculos de protecção, material de laboratório, equipamentos de refrigeração, e também vários Equipamentos de Protecção Individuial (EPIs).

Para além do Município de Ovar, a 12 de Maio foram também contempladas instituições do concelho de Pombal. Já a 13, a acção passou pelos territórios da Moita, Montijo e Vila Franca de Xira.

