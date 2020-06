Força Aérea dinamiza ação de sensibilização no combate à Covid-19

Na passada terça-feira, 26 de maio, no Europarque

No âmbito da pandemia de Covid-19, a Força Aérea Portuguesa, em articulação com a Proteção Civil de Santa Maria da Feira, dinamizou uma ação de formação de forma a alertar para os riscos do novo coronavírus através de uma apresentação dos procedimentos de higienização das mãos, descontaminação de superfícies, espaços e a utilização correta dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), assim como o cuidado com a gestão de resíduos.

A ação, que decorreu no Europarque no passado dia 26 de maio, contou com a presença de militares do Aeródromo de Manobra n.º1 (Ovar), da Força Aérea Portuguesa, que conduziram duas ações de formação, ao longo do dia, sobre os procedimentos de limpeza e de desinfeção de superfícies nesta fase da pandemia da Covid-19.

