Fórum Social de Lourosa produz máscaras sociais

Iniciativa contou com o trabalho solidário de costureiras voluntárias e oferta de materiais por parte das empresas

O Fórum Social de Lourosa promoveu a entrega de máscaras sociais à população da cidade como medida preventiva do Estado de Calamidade Nacional, no combate à pandemia de Covid-19.

Foi nas instalações do Edifício Fórum (Biblioteca) que as costureiras voluntárias, do grupo “Rendinhas & Companhia”, executaram moldes, cortaram tecidos, elásticos e costuraram as diversas máscaras sociais “com todo o engenho, arte e dedicação”, de acordo com as normas de proteção e segurança recomendadas.

A iniciativa contou com o apoio do Executivo da Junta de Freguesia de Lourosa, na pessoa do presidente do Fórum e da Junta de Freguesia, Armando Teixeira, que abraçou a ideia e mobilizou esforços para que o projeto se concretizasse, desde a disponibilização do espaço à angariação de meios para o efeito. “Sem dúvida uma iniciativa carregada de amor pelo outro e pela proteção de todos”, avaliou a autarquia local em comunicado.