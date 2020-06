Furadouro, Cortegaça e Torrão do Lameiro arrecadam “ouro” das praias

Distinção conferida pela associação ambientalista Quercus

O concelho de Ovar tem praias de qualidade “ouro”: são elas as de Cortegaça, Furadouro, e Torrão do Lameiro. A Quercus, associação ambientalista, reconheceu a condição do trio de areais ovarenses, que já em 2019 tinham sido galardoados com o mesmo símbolo. Para as praias poderem receber a classificação de “Praia com Qualidade de Ouro”, a água balnear necessita de ter obtido classificações de “Excelente” nas análises da água durante as últimas cinco épocas balneares, de 2015 a 2019. Além disso, em 2019, não poderão ter registado ocorrências ou avisos de desaconselhamento da prática balnear.

No total, são 110 as praias galardoadas na região centro, entre as 381 zonas balneares nacionais distinguidas com esta classificação.

Leia mais a partir de segunda-feira, na edição impressa.