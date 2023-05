Gargalhão chegou a mais de 1600 pessoas

Evento teve o epicentro na Oliva Creative Factory, mas passou também pelos Paços da Cultura, instituições sociais e fábricas de S. João da Madeira.

A edição de 2023 do Gargalhão levou a boa disposição e o humor a diferentes espaços de S. João da Madeira, durante o último fim de semana. As noites de espetáculo de sexta-feira e sábado, na Sala dos Fornos da Oliva Creative Factory, registaram um total de 900 espetadores, a que somam 180 de domingo à tarde, no auditório dos Paços da Cultura, para além das 600 pessoas que acompanharam as sessões de comédia realizadas em instituições sociais e fábricas da cidade.

Feitas as contas, o Festival de Comédia de S. João deste ano chegou diretamente a mais de 1600 pessoas, rendidas ao humor de Pedro Neves e dos seus convidados para este evento, promovido pela Câmara Municipal de S. João da Madeira, numa parceria com a recém-criada Associação Gargalhão.

Uma das novidades desta edição aconteceu logo a abrir o programa aberto ao público em geral, com a noite de sexta-feira, 5 de maio, a ser dedicada à comédia musical, numa estreia absoluta no Gargalhão, que reuniu no palco da Sala dos Fornos três nomes sonantes do género em Portugal – Emanuel Moura, Marco Horário e Pedro Neves – para uma tertúlia com moderação do humorista, youtuber, guionista e comunicador Rúben Branco.

No sábado, dia 6, o “anfitrião” Pedro Neves voltou ao palco da Sala dos Fornos, acompanhando de mais três grandes nomes do humor português: João Dantas, Carlos Vidal e Fernando Rocha, este último uma das principais referências e atrações do evento desde a primeira edição. Uma noite inesquecível, com muitos momentos hilariantes, numa Sala dos Fornos esgotada.

Outra das novidades esteve reservada para domingo, dia em que o Gargalhão chegou a mais um espaço da cidade, com o espetáculo “7 estacas.zip”, que encerrou a edição deste ano do festival, com humor, magia e muito mais, num espetáculo protagonizado por Miguel 7 Estacas, reunindo momentos e personagens que têm marcado a sua carreira de três décadas.