Generosidade dos feirenses ao Hospital S. Sebastião “tem sido impressionante”, diz Miguel Paiva

Miguel Paiva, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga (CHEDV), em entrevista

Miguel Paiva foi nomeado como presidente do Conselho de Administração do CHEDV pela primeira vez em 2015, tendo integrado, em anteriores funções, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Ave e o Conselho Diretivo da ARS Norte. O Jornal N entrevistou o mesmo sobre o cenário da pandemia de Covid-19, em específico, no Hospital São Sebastião – localizado em Santa Maria da Feira. Miguel Paiva refere que a pandemia do coronavírus teve “um impacto muito significativo” no território feirense, o que conduziu a uma “ mudança radical” na organização da unidade hospitalar. Até à data da realização desta entrevista, o “Hospital da Feira” testou cerca de 4.000 pessoas e registaram-se, aproximadamente, 680 casos positivos (17 %); no entanto, a maior parte destes casos “com necessidade de internamento” foram provenientes do concelho de Ovar. O presidente do Conselho de Administração do CHEDV sublinha ainda o “prejuízo emocional” dos profissionais de saúde, pois são os que “mais sacrifícios têm assumido” e caracteriza, por último, a generosidade dos apoios locais como “impressionante”.

Na fase inicial da pandemia, com que cenário foi confrontado o Hospital São Sebastião?

O início de todo este processo de combate à pandemia teve um grande impacto e foi muito exigente. Sendo uma doença nova, não havia grandes certezas quanto à forma como a mesma se desenvolvia e quanto às melhores terapêuticas. Por outro lado, estávamos muito chocados com as dificuldades que o sistema de saúde italiano e o espanhol estavam a enfrentar e com receio de vir a passar pelo mesmo. A verdade é que nos unimos e preparamos estratégias que têm assegurado uma boa resposta a toda esta situação.

Face a este período, como é que o Hospital ajustou o seu funcionamento?

Tivemos que gerir uma mudança radical na organização do hospital; desde as próprias instalações, aos circuitos e equipas de trabalho num tempo recorde, garantindo o envolvimento dos profissionais e mantendo sempre níveis de resposta adequados às necessidades da população. Houve, por exemplo, a necessidade de uma reorganização dos meios, passando ventiladores dos blocos operatórios para novas unidades de cuidados intensivos ou transferindo pessoas de áreas em que suspendemos a atividade para espaços de tratamento de doentes Covid.

Relativamente aos profissionais de saúde que estão na “linha da frente”, como se procede o quotidiano profissional e que cuidados têm estes de ter fora do horário laboral?

Os profissionais da linha da frente são daqueles que mais sacrifícios têm assumido. Para além do risco, para além de terem de exercer a sua atividade com equipamentos de proteção individual, que após longas horas de utilização se tornam desconfortáveis, ainda têm de respeitar regras muito restritas de convívio social para eliminar os riscos de propagação da doença. Muitos deles optaram por viver fora de suas casas, durante este período, deixando de estar com as suas famílias, o que causa um prejuízo emocional, para os próprios e para as famílias, muito grande.

Que balanço faz, até hoje, sobre a situação no concelho de Santa Maria da Feira?

A pandemia teve um impacto muito significativo nesta região. Até ao momento, já internamos mais de 300 pessoas, sendo que cerca de 25% deles são de Santa Maria da Feira.

Quantos casos de Covid-19 deram entrada no Hospital S. Sebastião? E quantos ainda estão ativos?

Até ao momento, devido à COVID-19, recebemos e testamos cerca de 4.000 pessoas, sendo destas 17% de positivos.

Estes cerca de 680 casos positivos são, na sua maioria, provenientes do concelho feirense?

A maior parte dos casos positivos com necessidade de internamento foram de pessoas do concelho de Ovar.

De momento, existe algum tipo de dificuldade ou carência a assinalar no que diz respeito aos constrangimentos que a situação pandémica originou?

Quando se fala de saúde, carências e dificuldades há sempre. Contudo, temos conseguido enfrentar esta pandemia com meios humanos, de equipamentos médicos e de proteção individual que nos permitem afirmar que, até agora, ninguém deixou de ter o melhor tratamento possível para o seu problema de saúde. Temo-lo conseguido com um esforço e dedicação inexcedíveis de uma equipa de profissionais muito dedicados e com verdadeiro sentido de missão.

Na semana passada foi decidida a transferência da unidade de oncologia do Hospital S. Sebastião para uma clínica privada do concelho, de forma a libertar mais camas. Esta decisão baseia-se num número elevado de casos?

Desde que o CHEDV começou a tratar doentes portadores da infeção por SARS-CoV-2 tomamos sempre as medidas que nos pareceram ajustadas para dar resposta plena às necessidades da região. Tendo em conta toda essa pressão de procura e, por outro lado, a importância de cumprirmos as orientações da Direção-Geral da Saúde relativamente aos doentes oncológicos, que exigem que sejam criados circuitos funcionais de forma a isolar estes doentes do cruzamento com áreas onde estejam doentes infetados em tratamento, sentimos necessidade de fazer essa transferência. Esperamos reverter essa mudança logo que a situação epidemiológica o permita.

Que capacidade possui atualmente o Hospital S. Sebastião em específico para os casos de Covid-19?

Projectamos a nossa capacidade de internamento para poder chegar até às 140 camas, caso viesse a ser necessário. Neste momento, fruto da evolução dos últimos dias, as necessidades reduziram-se e temos cerca de 95 disponíveis para estes doentes.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou o término do estado de emergência no dia 2 de maio para se passar ao estado de calamidade. Enquanto presidente do Conselho de Administração do CHEDV, que consideração faz em relação à reabertura do país “a pequenos passos”?

Confio plenamente nas decisões e na gestão que tem vindo a ser feita pelo Governo e que tem merecido o apoio do Presidente da República.

Por outro lado, acha possível que o número de casos infetados possa voltar a escalar com o desconfinamento?

Esse é um risco em que poderemos incorrer, caso as pessoas não levem em consideração as recomendações quanto à forma de estar em sociedade: limpeza de mãos, uso de máscaras, salvaguarda da distância social. Pelo que tenho visto da esmagadora maioria da população, penso que essa consciência existe e acredito que não teremos uma nova escalada na pandemia.

Por parte das entidades e empresas locais, têm sido relatados vários apoios em diversos níveis – desde equipamentos médicos até às refeições dos profissionais de saúde. Que significado tem isto para si e para toda a equipa que compõe o “Hospital de Santa Maria da Feira”?

Esses gestos são muito importantes e comoventes, pois mostram que as pessoas estão a apoiar-nos e reconhecem o trabalho que temos feito. No caso desta região, a generosidade tem sido impressionante, com ofertas em numerário e de equipamentos médicos muito relevantes, até gestos de grande dimensão humana, que todos sentimos e que nunca esqueceremos.