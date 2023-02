Gigantones e grupo de samba são convidados do Carnaval das Escolas

Perto de 2000 participantes no regresso do evento após a interrupção motivada pela pandemia da covid-19.

O “Carnaval no Mundo” é o tema da edição deste ano do Carnaval das Escolas de S. João da Madeira, que sai à rua neste sábado, 11 de fevereiro, pelas 10h00. Vão desfilar crianças e jovens dos estabelecimentos de ensino da cidade, assim como estudantes da Universidade Sénior e utentes do lar da Santa Casa da Misericórdia, além da Fanfarra dos Bombeiros Voluntários da cidade.

Neste regresso do evento depois das interrupções de 2021 e 2022 devido à pandemia da covid-19, vão desfilar perto de 2.000 participantes, incluindo ainda um par de “gigantones” do Carnaval de Ovar e um grupo de samba dinamizado pela Associação de Apoio ao Imigrante (ADAI), que são os convidados especiais da edição deste ano.

Essas duas presenças dão continuidade ao envolvimento no Carnaval das Escolas de S. João da Madeira de grupos ligados a eventos de outras zonas do país e do mundo, o que vem acontecendo desde 2018, por iniciativa da Câmara Municipal, de forma a permitir o contacto da comunidade educativa com outras tradições.

Assim, os gigantones de Ovar e o grupo de samba sucedem-se aos Caretos de Podence, ao “Dragão Chinês” do Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro e aos Cardadores de Vale de Ílhavo, que marcaram presença no desfile de S. João da Madeira nos anos anteriores à pandemia.

Desfile culmina na Praça Luís Ribeiro

Tendo por tema o “Carnaval no Mundo”, a edição deste ano vai ao encontro da pluralidade de culturas e de países representados atualmente em S. João da Madeira e, por consequência, na comunidade educativa sanjoanense.

Com organização da Câmara Municipal em articulação com as escolas, o desfile terá início na zona junto ao hospital da cidade, percorrendo depois a Avenida Dr. Renato Araújo e culminando na Praça Luís Ribeiro, o que acontece pela primeira vez após a requalificação do centro cívico de S. João da Madeira.

Introduzido na edição de 2019, o combate ao uso de embalagens de plástico de utilização única volta a ser uma marca no Carnaval das Escolas de 2023, com os participantes a recorrerem a recipientes de água reutilizáveis, nomeadamente as garrafas que a Câmara Municipal tem oferecido às escolas nos últimos anos.

Alterações provisórias de trânsito

Devido à realização do Carnaval das Escolas, as diferentes zonas abrangidas pelo evento estarão com trânsito condicionado entre as 9h00 e as 13h00 de sábado, pelo que a organização agradece a melhor compreensão da população e automobilistas, solicitando o recurso a vias alternativas nas suas deslocações, bem como uma atenção especial à sinalização provisória de trânsito e às indicações das autoridades.

Caso as condições atmosféricas não permitam a realização do desfile do Carnaval das Escolas de S. João da Madeira neste sábado, 11 de fevereiro, o mesmo é adiado uma semana, para dia 18.