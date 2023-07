Grupo de alunos do 12.º ano das escolas de S. João da Madeira visitou instituições europeias

Deslocação a Estrasburgo incluiu também visita a campo de concentração nazi do período da segunda guerra mundial.

Um grupo de jovens do 12.º ano das escolas de S. João da Madeira participou na edição deste ano do programa FORA (Fomentar Outras Realidades de Aprendizagem), promovido pela Câmara Municipal.

No âmbito deste Erasmus Municipal, esses estudantes, acompanhados por professores e por responsáveis da autarquia, visitaram Estrasburgo, “numa jornada muito intensa de formação política e democrática”, como afirmou o presidente da Câmara Municipal de S. João da Madeira, Jorge Vultos Sequeira, na última reunião do executivo municipal.

O programa incluiu visitas ao Parlamento Europeu, ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e ao Conselho da Europa, uma reunião com o embaixador de Portugal junto desta última instituição, assim como a deslocação a um campo de concentração nazi do período da segunda guerra mundial.

O FORA pretende contribuir para o conhecimento educativo e cultural dos alunos, promover a aprendizagem e a diversidade linguística e melhorar a integração na vida ativa, no mercado de trabalho e no empreendedorismo, entre outros objetivos.