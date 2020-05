Helga Correia exige esclarecimento do programa de publicidade institucional à comunicação social

Deputada do grupo parlamentar do PSD quer ver esclarecida a percentagem a atribuir à imprensa regional

A deputada do PSD, Helga Correia, exige do Ministério da Cultura uma clarificação a respeito do apoio de 15 milhões de euros ao setor da comunicação social. A parlamentar social-democrata pretende tomar conhecimento se a lei será cumprida no que diz respeito “à percentagem a atribuir à imprensa regional”. Numa audição regimental à ministra da tutela, a referida deputada quis ver esclarecidos os critérios de atribuição da publicidade institucional anunciada.