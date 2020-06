Homem absolvido de tentar atear fogo a habitação em Ovar

O Tribunal de Aveiro absolveu na terça-feira dos crimes de incêndio na forma tentada e violência doméstica um homem suspeito de ter ateado um incêndio junto a uma casa em Ovar, com a ex-companheira e os três filhos no interior. Durante a leitura do acórdão, a juíza presidente disse que o tribunal não deu como provado “o comportamento agressivo” do arguido, ao ponto de querer pegar fogo à casa ou ao automóvel usado pela ex-companheira.

Durante o julgamento, o arguido assumiu ter ateado o fogo, mas alegou que se tratou de um acidente. “Tinha estado a trabalhar com umas máquinas agrícolas. Bebi uns copitos e se calhar foi um cigarro ou qualquer coisa parecida e assustei-me”, disse o arguido, adiantando que entrou “em pânico”, quando viu as chamas, e fugiu. Apesar das constantes ameaças descritas na acusação, o arguido garantiu ainda que nunca quis fazer mal à ex-companheira e aos filhos.

