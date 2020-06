Homem acusado de matar freira fica em silêncio no tribunal

Suspeito de 44 anos está acusado dos crimes de homicídio qualificado, violação, profanação de cadáver e detenção de arma proibida

O homem suspeito de ter violado e matado uma freira, em São João da Madeira, em setembro de 2019, remeteu-se ao silêncio na primeira sessão do julgamento, que teve o seu início no Tribunal de Santa Maria da Feira, informou fonte judicial.

O coletivo de juízes determinou que o julgamento se realizasse à porta fechada, com exclusão de publicidade, por estarem em causa crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual. O suspeito, de 44 anos, está acusado dos crimes de homicídio qualificado, violação, profanação de cadáver e detenção de arma proibida.

De acordo com a acusação do Ministério Público (MP), o arguido encontrou a freira no início da manhã do dia 8 de setembro de 2019, em São João da Madeira, tendo convencido a dar-lhe boleia até casa de automóvel, a pretexto de que se encontrava alcoolizado. “Já em casa, impediu a vítima de abandonar o local agarrando-a pelo pescoço com um dos braços e socando-a na face e cabeça quando a mesma procurou resistir-lhe”, refere a acusação. De seguida, com a vítima inconsciente, o arguido terá despido a freira, mantendo com ela relações sexuais durante cerca de três horas. A vítima, que se manteve sempre inanimada, acabou por falecer. O MP refere ainda que parte do referido trato sexual foi mantido pelo arguido quando a vítima se encontrava já morta.

