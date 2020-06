Homem detido por violência doméstica

Arguido terá que abandonar a residência e está proibido de estabelecer qualquer tipo de contacto com a vítima

Na passada terça-feira, 16 de junho, o Comando Territorial de Aveiro, através do Destacamento Territorial de Santa Maria da Feira, deteve um homem de 62 anos, por violência doméstica.

Na sequência de uma denúncia relacionada com ameaças de morte, com recurso a facas de cozinha, a que a vítima, de 61 anos, era sujeita há alguns anos, os militares da GNR deram cumprimento a um mandado de detenção. No decorrer da ação foram ainda efetuadas duas buscas, uma domiciliária e uma em veículo, tendo sido apreendido o seguinte material: um revólver de calibre 8 mm; duas armas de ar comprimido; uma caixa de chumbos e uma faca borboleta.

O detido, com problemas de alcoolismo, foi presente ao Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de afastamento da vítima, abandono da residência e proibição de contactos com a vítima por qualquer meio.