Homem tinha três plantas de cannabis na varanda

Operário fabril detido na sequência de uma busca

Um operário fabril de 38 anos foi detido, em Ovar, por alegadamente se dedicar ao cultivo de plantas de cannabis, no passado dia 10 de Junho. A operação foi conduzida pela PSP. O suspeito foi apanhado na sequência de uma busca domiciliária, realizada pela Brigada de de Investigação Criminal da Esquadra Complexa de Ovar (Divisão Policial de Espinho). Foram-lhe confiscadas três plantas colocadas em vasos na varanda do seu local de residência. O homem foi notificado para comparecer no Departamento de Investigação e Acção Penal de Aveiro – Secção de Ovar, na passada sexta-feira, a fim de conhecer as medidas de coação a aplicar