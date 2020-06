Hospital da Feira já recuperou o atraso das 400 consultas para cirurgia

Implicações derivam da reestruturação interna para enfrentar a Covid-19

O Hospital São Sebastião já recuperou do atraso imposto a 400 consultas de cirurgia pela reestruturação interna para enfrentar a Covid-19, revelou na passada quinta-feira a unidade que, para isso, fez atendimentos apenas aos sábados. Em causa estavam as consultas preparatórias que antecipam intervenções cirúrgicas e que tinham sido suspensas entre 14 de março e 8 de maio, gerida pelo Centro Hospitalar do Entre Douro e Vouga (CHEDV). No dia 9 de maio retomaram-se esses atendimentos e agora já está recuperado todo o atraso, o que Mário Nora, diretor do Serviço de Cirurgia Geral, atribuiu a um esforço suplementar da sua equipa de 16 médicos, que se disponibilizou para trabalhar nesses atendimentos aos sábados. “Lançámos um desafio ao Serviço no sentido de remarcarmos o mais rápido possível todas as consultas canceladas devido ao plano de contingência da Covid-19. Devido ao distanciamento social exigido, era impossível reagendar as consultas para os dias úteis em que decorrem os atendimentos de outras especialidades e, por isso, propusemo-nos reprogramá-las para os sábados. Como nesse dia a Consulta Externa não funciona, cada médico do Serviço de Cirurgia pôde consultar 12 doentes sem quebrar as regras de distanciamento social”, explicou Mário Nora.

