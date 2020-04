Hospital de S. Sebastião transfere unidade de Oncologia para clínica privada

O Hospital S. Sebastião, em Santa Maria da Feira, transferiu as suas instalações de oncologia para uma clínica privada, de forma a garantir “maior segurança aos doentes” e libertar mais 25 camas para várias patologias.

Em declarações, o presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga (CHEDV), Miguel Paiva, sustenta que a transferência dos tratamento de cancro tem por base as orientações da própria Direção-Geral da Saúde para fazer face à pandemia de covid-19.

Segundo as informações apuradas, a mesma medida é temporária e deve-se ao facto de este centro médico e de investigação privado, localizado a cerca de dois quilómetros de distância do Hospital S. Sebastião, poder assegurar maior isolamento profilático às sessões de quimioterapia e a outros tratamentos oncológicos que “estão indisponíveis nos hospitais de Oliveira

de Azeméis e São João da Madeira”.

Miguel Paiva, presidente do conselho de administração do CHEDV, afirma que “A incidência do surto na nossa região tem sido muito elevada, o que nos obrigou a um enorme esforço de reorganização de toda a infraestrutura hospitalar.

Somos, por exemplo, o quinto hospital do Serviço Nacional de Saúde com maior número de camas de cuidados intensivos e tivemos de preparar o Hospital São Sebastião para tratar doentes em cinco dos seus nove pisos”. “O espaço em que os nossos profissionais continuarão a tratar os doentes do CHEDV será totalmente autónomo, estando separado da restante atividade do Lenitudes [clínica privada].

Não haverá cruzamento de profissionais nem de utentes das duas instituições, pelo que poderemos oferecer aos nossos doentes melhores condições de segurança, uma vez que esses ficarão completamente isolados dos muitos portadores da infeção por SARS-CoV-2 que o CHEDV está a tratar”, declarou o administrador.

Relativamente às 25 camas libertadas pela organização, vão reforçar a capacidade de internamento do Hospital S. Sebastião, que, até à data, contabilizava 80 hospitalizados e infetados pelo vírus de Covid- 19 e está apto a aumentar essa lotação até 120, pelo que, na prática, poderá gerir até 145 internamentos em simultâneo.

No entanto, Miguel Paiva antecipa que, desse total, as últimas 25 camas devam destinar-se a outras patologias que não a Covid- 19, uma vez que já se está a notar no CHEDV um aumento de casos cuja urgência se agravou recentemente devido ao receio dos utentes em procurarem ajuda hospitalar durante a pandemia, para não arriscarem o contágio pelo novo coronavírus.