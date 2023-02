Ifthenpay movimenta mais de mil milhões de euros em pagamentos em 2022 e regista crescimento de 24%

A portuguesa Ifthenpay, empresa especializada e líder de mercado em pagamentos digitais para empresas, anunciou no passado dia 7 que fechou o exercício de 2022 com um forte crescimento e resultados que superaram largamente os objetivos fixados para o ano. Espelhando a resiliência do comércio eletrónico no pós-pandemia, a fintech nacional movimentou num só ano um valor total de mais de mil milhões de euros em pagamentos (1.053.162.000€), alcançando um crescimento de +24% em 2022.

A empresa, que registou um EBITA de 26% no ano transato e que superou os 4,5 mil milhões de euros de valor total acumulado movimentado em pagamentos em 2022, alcançou um volume de negócios de 4.985 milhões de euros durante o exercício, mais 16% do que em 2021, e ultrapassou as 24.000 entidades aderentes.

“Os excelentes resultados que alcançámos durante o ano de 2022 resultam do trabalho que levámos a cabo, dos nossos esforços de inovação nos serviços que prestamos e nas soluções que oferecemos, da captação de mais e novas entidades aderentes, e foram impulsionados pela resiliência que o comércio eletrónico tem demonstrado no pós-pandemia. Apesar da turbulência económica que temos vindo a viver, em consequência do aumento da inflação, da crise energética e da guerra da Ucrânia, o comércio eletrónico têm-se mantido muito forte. Acreditamos que este é um movimento que se irá manter ao longo de 2023,” refere Nuno Breda Co-CEO e Cofundador da Ifthenpay, explicando que: “contra todas as expectativas, as primeiras cinco semanas de 2023 têm sido muito fortes nas compras online e já registaram novos máximos no valor do volume de pagamentos movimentados”.

Segundo explica Filipe Moura, Co-CEO e Cofundador da Ifthenpay, “apesar de toda a instabilidade dos últimos anos, a economia digital continua pujante e a crescer. Os resultados que alcançámos o ano passado durante a Black Friday e durante o mês de dezembro, e agora durante estas primeiras semanas de 2023, corroboram isto mesmo. Para 2023, a Ifthenpay tem como objetivo continuar a crescer em volume de pagamentos movimentados e também em número de entidades aderentes. O nosso grande foco será no lançamento e na disponibilização de mais e novos serviços inovadores que irão contribuir para ajudar os comerciantes portugueses a internacionalizarem e impulsionarem os seus negócios”.

Sobre a Ifthenpay

A Ifthenpay é uma empresa Fintech portuguesa especializada em pagamentos digitais para empresas, como as referências multibanco, mbway, payshop, visa/mastercard, etc. Originária de Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro, a Ifthenpay que já conta com mais de 18 anos, apresentou um volume de negócios de 4.985€ milhões no exercício de 2022, com mais de 24.000 entidades aderentes ao seu serviço em todo o território nacional e também no estrangeiro. A Ifthenpay movimentou um volume total de pagamentos de 1.053.162.000€ em 2022.