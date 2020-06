INDAQUA promove novo projeto ambiental

“Patrulha H2O” é a personagem principal do novo projeto educativo

A INDAQUA acabou de reforçar o seu projeto de educação ambiental com uma plataforma pensada para relembrar, junto do público infantil, temas como a importância de preservar um bem único e escasso do planeta: a água. No foco da iniciativa está a Patrulha H2O, que se apresentou ao serviço no Dia Mundial do Ambiente, 5 de junho, em www.patrulhah2o.pt.

“Olá a todos! Eu sou o Agente Eficiente e esta é a tua Patrulha: a Patrulha H2O” – assim se apresenta a personagem principal do novo projeto educativo da INDAQUA. Com a missão de descobrir todos os segredos da água e explicar como preservar e geri-la melhor, este Agente convida os mais novos a juntarem-se à sua Patrulha, com vários desafios para fazer em casa.