Instituto Superior de Paços de Brandão encerrará portas no final de 2021

O Instituto Superior de Paços de Brandão (ISPAB) vai encerrar definitivamente no final de 2021, revelou na passada quinta-feira a instituição, que acolhe atualmente os seus últimos 100 alunos.

Com licenciaturas em Contabilidade e Gestão, e também em Marketing, Publicidade e Relações Públicas, o estabelecimento de ensino privado também já promoveu cursos e pós-graduações nas áreas da engenharia e tecnologia, mantendo ainda a formação profissional para ativos desempregados, entre outras modalidades de ensino. Isabel Machado, da direção do ISPAB, explicou que o encerramento surge na sequência de uma apreciação da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), que, em 2018, ao analisar o desempenho do instituto no ano anterior, decretou que o estabelecimento não tinha condições para se manter ativo dado não ter cumprido antes o requisito de integrar 75% de professores doutorados no quadro de pessoal de determinados cursos.

Leia mais na edição de segunda-feira do Jornal N.