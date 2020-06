Investigador feirense fez descoberta científica na diferença de cores entre aves macho e fêmea

Miguel Carneiro é um investigador do concelho de Santa Maria da Feira que, recentemente, coordenou um projeto de investigação científica que permitiu descobrir o gene que origina as diferenças de cores entre aves macho e fêmea. O estudo foi capa da prestigiada revista “Science”, no passado dia 12 de junho.

Nesse sentido, os canários, utilizados para este estudo, não foram os típicos canários amarelos que todos conhecemos, mas uma raça peculiar de canários vermelhos. Estas aves foram obtidas há várias décadas atrás, quando criadores cruzaram canários com uma espécie similar, mas vermelha, da América do Sul, o Cardinalito da Venezuela. Os seus descendentes passaram a ter no seu genoma um gene obtido a partir dos seus pais da América do Sul, que permitiam-lhes produzir penas vermelhas, uma descoberta feita pela mesma equipa, liderada por Miguel Carneiro, em 2016.

