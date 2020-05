Jardim de Infância de Prime desenvolve atividades à distância com as crianças

Diversas atividades letivas foram desenvolvidas durante o período de confinamento

Ao longo do período de confinamento, as crianças do Jardim de Infância de Prime, localizado em Lourosa, realizaram, sob a orientação dos docentes e educadores, atividades letivas à distância.

Paula Andrade Gama, educadora do Jardim de Infância de Prime, pertencente ao Agrupamento de Escolas António Alves Amorim, explicou ao Jornal N que, devido à impossibilidade do contacto presencial, as atividades das crianças, processaram-se pela plataforma TEAMS. “Diariamente envio atividades adequadas aos diferentes grupos etários que leciono, nas diferentes áreas de conteúdo do pré-escolar. Este trabalho só é possível com a colaboração das famílias”, explicou a educadora.

Assim, diariamente, pela manhã, foi facultado aos encarregados de educação as atividades que as crianças deveriam desenvolver ao longo desse dia. Na página de Facebook do Jardim de Infância é possível visualizar três vídeos com as atividades que as crianças realizaram no período de confinamento, desde 13 de março.