João da Madeira celebra 39 anos da sua elevação a cidade na Casa da Criatividade

Eva Cruz, professora e poetisa, é a comissária das comemorações, cujo programa inclui a entrega de Medalhas de Mérito Municipal a elementos da direção dos Bombeiros Voluntários do concelho que estão a cumprir 25 anos ininterruptos nessas funções.

São João da Madeira assinala, na próxima terça-feira, o 39.º aniversário da sua elevação a cidade, que se concretizou em 16 de maio de 1984. A sessão solene comemorativa, promovida pela Câmara Municipal, decorrerá na Casa da Criatividade, com início às 21h30 e entrada gratuita.

Uma das intervenções da noite caberá à professora e escritora Eva Cruz, com uma atividade particularmente marcante na cidade de S. João da Madeira – ao nível do ensino, da poesia e da intervenção cívica – e que, este ano, é a comissária das comemorações do Dia da Cidade, na sequência de convite endereçado pelo Presidente da Câmara.

Eva Cruz sucede a outros cidadãos ilustres de S. João da Madeira – Manuel Pereira da Costa, Flores Santos Leite, Carlos Ribas e José António Pais Vieira – que desempenharam essa função nos últimos anos, desde que, em 2018, essa passou a ser uma das marcas das comemorações da elevação de S. João da Madeira à categoria de cidade.

Entrega de Medalhas

Do programa da cerimónia deste ano faz parte a entrega da Medalha de Mérito Municipal em Ouro a Carlos Coelho, que está a completar o seu 25.º ano consecutivo como presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de S. João da Madeira (AHBVSJM), funções deixará de exercer no próximo mês de dezembro.

Serão ainda agraciados com Medalhas de Mérito Municipal em Prata Diamantino Pinho e Domingos Ferreira, que têm acompanhado Carlos Coelho na corporação sanjoanense desde a primeira hora, completando também, no final de 2023, o seu 25.º ano de serviço em funções diretivas na instituição.

A atribuição das Medalhas de Mérito Municipal a estes três elementos dos corpos sociais da AHBVSJM foi apresentada, nos termos do Regulamento de Atribuição de Distinções Honoríficas do Município de S. João da Madeira, pelo presidente da Câmara, Jorge Vultos Sequeira, tendo sido aprovada pelo executivo autárquico a 17 de abril e pela Assembleia Municipal no dia 27 do mesmo mês.

A Sessão Solene Comemorativa do Dia da Cidade na Casa da Criatividade incluirá ainda a atuação do Coro de Câmara de S. João da Madeira.