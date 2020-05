Jovem feirense integra projeto “Quarentena Académica”

A plataforma “Quarentena Académica” é um projeto direccionado à comunidade escolar e académica para a colocação de questões, problemas e anseios resultantes da pandemia de Covid-19. Eduardo Couto, de 17 anos, aluno na Escola Secundária

de Santa Maria da Feira, faz parte dos fundadores da plataforma e é o responsável pelo acesso ao Ensino Superior na Comissão Permanente desta iniciativa.

“A pandemia do Covid-19 é uma novidade para toda a gente. De trabalhadores a estudantes, todos nós nos deparamos com novas formas de trabalho, a partir de casa, sem os apoios e contactos que costumávamos ter”, refere o jovem feirense.

Na sua consideração, no Ensino Superior acresce, a estas dificuldades mencionadas, os problemas que se têm vivido com o e-learning e com o pagamento de propinas, alojamento e outras despesas que se tornam “incomportáveis quando as famílias e os estudantes perdem rendimentos de uma forma significativa”.

“Decidimos criar este site como plataforma para as pessoas, anonimamente ou não, colocarem as suasquestões e problemas ou apenas desabafarem sobre os problemas e ansiedades que estão a sentir neste momento. Contamos com mais de 100 participantes e 300 queixas e a maior parte destas são relativamente à incapacidade de pagar as propinas neste momento de crise e de acesso ao Ensino Superior”, explica. O mesmo reuniu-se com o presidente do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa e com o movimento “Escolas Sem Amianto”, onde debateram as necessidades sentidas pelos estudantes de todo o país.