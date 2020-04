Licenças de construção na Feira automaticamente prolongadas

Prorrogação concedida por mais um mês após o final do estado de emergência.

As licenças de construção para empreitadas de empresas ou cidadãos particulares em Santa Maria da Feira estão automaticamente prolongadas por mais um mês, após o final do estado de emergência, revelou a autarquia na passada

sexta-feira. O objetivo é evitar entraves burocráticos aos procedimentos legais no setor da construção civil, que “não foi dos mais prejudicados” no concelho, mas, mesmo assim, se ressentiu do abrandamento económico gerado pela presente pandemia de covid-19.

A análise é do presidente da autarquia, Emídio Sousa, que inclui a prorrogação automática das referidas licenças num pacote de iniciativas destinadas a apoiar o tecido empresarial do município. “Temos muitas empresas em ‘lay-off’ [suspensão

temporária dos contratos ou horários laborais] e muitas também que, embora a laborar, estão com menos atividade, mas só teremos uma ideia completa do panorama económico local lá para junho ou julho”, declarou. Até lá, contudo, a câmara já se propõe ajudar quem vem exercendo a sua atividade e depende para o efeito dos serviços autárquicos, pelo que “onde partamento de urbanismo continua em funcionamento para garantir uma resposta ágil aos construtores”.

No mesmo sentido, há outras licenças que estão agora automaticamente prolongadas por mais 30 dias, além da data de término do estado de emergência nacional – que, por enquanto, vigora até às 23:59 do dia 02 de maio. Entre essas prorrogações incluem-se as relativas aos mercados e feiras locais – “que ainda não se realizam, mas, depois do estado de emergência, já estarão licenciados por mais um mês” – e também as referentes à ocupação do espaço público – onde, pelo mesmo prazo, são alargadas as licenças “de esplanadas, quiosques, etc.”, disse Emídio Sousa. Emídio Sousa enumera ainda outras medidas de apoio ao tecido empresarial local e também a cidadãos particulares, algumas delas com efeitos automáticos, por iniciativa do município, e outras disponíveis só a quem o requisitar, mediante comprovativo da respetiva situação financeira.

Da lista das primeiras consta, por exemplo, o desconto de 50% no valor da emissão de certidões, licenças e outros documentos “que sejam requeridos por telefone ou e-mail, dispensando o atendimento presencial” nas instalações da câmara.

Já quanto aos mecanismos de apoio que só são ativados por solicitação do visado, e em caso de comprovada perda de rendimentos, permitem a suspensão do pagamento das prestações para aquisição de lotes de terreno em zonas industriais e ainda a revisão do prazo de pagamento de rendas relativas a espaços e habitações municipais. No caso específico do parque

habitacional do concelho, Emídio Sousa admitiu que “a câmara pode adiar a cobrança ou até isentar as famílias do pagamento das rendas”, mas realçou que “isso dependerá sempre do pedido prévio dos inquilinos e eles têm que estar preparados para ver a sua situação financeira analisada”. “Há gente que se aproveita destas situações para fugir às suas responsabilidades e nós não vamos deixar que isso aconteça”, explicou. Ainda assim, o autarca diz que há margem para ajustes e novas medidas. “Todo o contexto atual é muito dinâmico e, como nós ainda estamos a tentar perceber em que áreas podemos intervir mais, não ponho de parte a hipótese de, nos próximos meses, prepararmos outras iniciativas para ajudar a superar esta crise”, conclui.