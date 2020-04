Linhas de Apoio Social e Psicológico receberam 426 contactos

Um mês após o lançamento da Linha de Apoio Social e da Linha de Apoio Psicológico, de 23 de março a 23 de abril, é tempo de fazer balanços.

Para a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e considerando que, de forma geral, foram dadas respostas a todos os pedidos, quer de forma imediata, quer através de um acompanhamento contínuo, o balanço é positivo. Até ao final do dia 22 de abril, a Linha de Apoio Social recebeu 356 contactos e à Linha de Apoio Psicológico recorreram 70 pessoas.

Todos os pedidos que chegam à Linha de Apoio Social têm tido resposta. 80% das situações são resolvidas no imediato: aquisição e entrega de cabazes alimentares, fornecimento de refeições, aquisição e entrega de medicamentos e a disponibilização de alguns apoios financeiros.

As restantes situações, muitas delas já anteriormente referenciadas e que se agravaram com o atual panorama, estão a ser acompanhados quer pelos Parceiros Sociais, quer pelos Serviços de Atendimento e Acompanhamento Social.

A Linha de Apoio Social funciona diariamente, das 9:00h às 22:00h, e é trabalhada de forma articulada para conseguir dar resposta às solicitações de um concelho com cerca de 140 000 habitantes. Há um 1º nível, Triagem, com oito profissionais

da autarquia e dos parceiros sociais, com formação nas áreas das Ciências Sociais, Psicologia e Direito.

O 2º nível, assegura o encaminhamento para uma das três zonas definidas que dividem as 21 freguesias e uniões de freguesia. Cada zona tem uma equipa de seis técnicos da área de Serviço Social que trabalha as várias situações. O 3º nível prende-se com a intervenção e a ativação de recursos locais, articulada com os parceiros dos 21 Fóruns Sociais de Freguesia e com os 14 Serviços de Atendimento e Acompanhamento Social do Concelho e restantes estruturas de proximidade locais.

Para Emídio Sousa, presidente da Câmara da Feira, a eficácia das linhas de apoio à comunidade prende-se “com a definição e a articulação de toda uma rede que permite respostas rápidas como a situação exige, prestando o apoio que a população necessita no momento; através dos técnicos da autarquia, parceiros e voluntários asseguramos que ninguém fica de fora”.

Acrescenta igualmente que as linhas de apoio possibilitam uma “perceção real do que acontece no nosso território, a forma e em que áreas em que a pandemia está a ter mais impactos mais negativos e, além das respostas para resolução no imediato, permitem delinear mais estratégias para minimizar os impactos na nossa comunidade”.

A Linha de Apoio Psicológico, que funciona também todos os dias, sem exceção, das 9:00h às 22:00h, é assegurada por uma equipa composta por 12 psicólogos da autarquia e dos parceiros sociais. A esta linha acorrem também muitos munícipes

com questões relacionadas com o apoio social e nestes casos todos são reencaminhados para as equipas respetivas. Nas situações onde é detetada sintomatologia associada ao isolamento, o técnico estabelece um plano de ação com o munícipe

e mantém o contacto pelo tempo que considerar adequado à resolução do problema.

De referir ainda que, além das linhas de apoio à comunidade, há igualmente um conjunto de voluntários que atuam em várias frentes no apoio à população, com especial atenção aos idosos. Destacam- se, os voluntários que integram o projeto da Câmara Municipal, Farol.

Os professores de projetos municipais que, devido à suspensão da atividade, integraram estas respostas sociais, e são, no total, 20. Da Bolsa de Voluntários Local, o município conta com 72 voluntários, na sua maioria jovens estudantes, ligados

a associações concelhias.

Neste projeto, são os voluntários que contactam os seniores para auscultar as suas necessidades, designadamente se têm retaguarda familiar, se necessitam de algum tipo de apoio, como alimentação ou medicamentos, dão-lhe atenção e dedicam um pouco do seu tempo para uma conversa amiga. Quando é detetado algum problema, referenciam de imediato para a Linha de Apoio que inicia o acompanhamento com vista à sua resolução.

Em complemento às Linhas de Apoio à Comunidade, a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira tem um conjunto de projetos e respostas sociais, em diferentes áreas, disponíveis para consulta em www.cm-feira.pt/accao-social.