Lucro da Corticeira Amorim aumenta 6,8%

Empresa refere que, até final de março, “não se registou impacto material” dos efeitos da pandemia de Covid-19

O lucro da Corticeira Amorim aumentou 6,8% para 19,9 milhões de euros no primeiro trimestre em termos homólogos, tendo as vendas subido 0,7%, para 203,7 milhões, divulgou a empresa em comununicado.

“Até final de março não se registou impacto material [da pandemia] no volume de negócios e, apesar de atualmente se manter uma atividade industrial quase em pleno, as expetativas para abril, maio e junho são de redução”, referiu a Corticeira Amorim num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

