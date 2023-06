Marchas de São João nesta quinta-feira, às 20h30

Mais de 2500 participantes

Desfile vai decorrer na Avenida da Liberdade e zona envolvente ao Fórum Municipal, na abertura das Festas da Cidade. O encerramento do programa acontece na noite de 26 de junho, com um concerto de Ana Bacalhau é um espetáculo de fogo de artifício. Tudo com entrada gratuita.

As Marchas de São João abrem as Festas da Cidade de S. João da Madeira nesta quinta-feira, 22 de junho, tendo o seu marcado para as 20h30 (e não às 21h00, como, por lapso, chegou a ser anunciado).

Vão desfilar mais de 2500 participantes, grande parte crianças e jovens dos agrupamentos de escolas da cidade e do CEI, mas também elementos de várias instituições sanjoanenses, nomeadamente da Santa Casa da Misericórdia, da Universidade Sénior do Rotary Club.

Irene Guimarães, vereadora da Educação da Câmara Municipal de S. João da Madeira, destaca que as marchas, organizadas pela autarquia em articulação com a comissão de festas, são “uma marca” da cidade e convida o público em geral a acompanhar o evento.

As marchas populares constituem um dos momentos mais participados dos festejos do São João na cidade. Com o apoio do Município, o programa preparado pela Comissão de Festas decorre de 22 a 26 de junho, incluindo as vertentes religiosa e de animação, esta última centrada no Jardim Municipal e Avenida da Liberdade e sempre com entrada gratuita.

Concerto de Ana Bacalhau

O evento encerra a 26 de junho, com um concerto de Ana Bacalhau no Jardim Municipal, que terá início às 22h00 e a que se seguirá, pelas 23h45, um espetáculo de fogo-de-artifício.

Até lá, muitas outras propostas de animação vão marcar as Festas da Cidade de S. João da Madeira, entre as quais as atuações dos “Brasil a Mil” (Jardim Municipal, 23 de junho, 22h00), Belito Campos (Jardim Municipal, 24 de junho, 22h35), Bandas Filarmónicas (Igreja Matriz, 25 de junho, 21h30) e banda Solidó (Jardim Municipal, 25 de junho, 22h00).

Paralelamente decorre igualmente a vertente religiosa, que inclui a Procissão das Velas (24 de junho, às 21h30, da Capela de Sto. António à Igreja Matriz) e a Procissão Solene (25 de junho, às 17h00, com saída da Igreja Matriz), atraindo multidões e envolvendo numerosos andores e figurantes, no percurso pelas ruas de S. João da Madeira.

O programa pode ser consultado na íntegra na página da Câmara Municipal na internet (www.cm-sjm.pt), na secção “Agenda”.

Alterações de trânsito

A realização das Festas da Cidade tem implicações ao nível do trânsito, para permitir as atividades previstas e o funcionamento dos equipamentos de diversão, pelo que a organização do evento e a autarquia agradecem a melhor compreensão de todos e uma especial atenção à sinalização provisória, bem como às indicações das autoridades.

Estas alterações da circulação automóvel têm particular incidência na zona em que decorrem as festividades, nomeadamente no troço da Avenida da Liberdade paralelo ao Jardim Municipal e no Lugar da Ponte, mas também nos troços envolventes, em particular na noite de quinta-feira, 22 de junho, para a realização das marchas populares.

A Procissão das Velas e a Procissão Solene motivarão também condicionamento temporários da circulação automóvel ao longo dos respetivos percursos.