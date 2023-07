McDonald’s de São João da Madeira assinalou 15º aniversário

O restaurante McDonald’s de São João da Madeira, situado na Av. da Liberdade, comemorou no dia 17 de Julho o 15º aniversário. A data foi assinalada por um grupo de colaboradores da empresa que gere os cinco restaurantes da região de Entre Douro e Vouga.

Há 15 anos, quando o restaurante McDonald’s de São João da Madeira foi inaugurado, a marca estava em pleno crescimento no país e este foi, à época, o 122º restaurante da cadeia norte americana em Portugal (hoje são 194). A chegada de um restaurante McDonald’s a uma localidade era considerada, e ainda hoje assim é, um indicador de progresso, modernização e crescimento económico para a localidade e para a região com a criação de novos postos de trabalho.

Hoje a equipa do restaurante McDonald’s de São João da Madeira é constituída por 60 pessoas (mais 5 do que em 2008). Para muitos o McDonald’s é uma porta de entrada no mercado de trabalho pois os colaboradores têm a oportunidade de trabalhar em part-time, conciliando a vida profissional com os estudos ou com outra actividade. No entanto, para outros, o McDonald’s é uma oportunidade de carreira. A quase totalidade dos gerentes dos restaurantes de Entre Douro e Vouga iniciaram o seu percurso como funcionários, assim como muitos dos colaboradores que hoje têm funções de gestão e chefia no grupo que já conta com cerca de 300 pessoas.

Luís Silva, natural de são João de Ver, supervisor de operações dos cinco restaurantes da região (Espinho, S. João da Madeira, Lourosa e Santa Maria da Feira), por exemplo, iniciou a sua carreira em 1998 como funcionário no restaurante de Lourosa. Eleito, em 2020, supervisor do ano em Portugal, Luís Silva é um dos elementos mais antigos da equipa liderada pelo franchisado Francisco Nadais.

Desde 1998 já passaram pelo espaço de São João da Madeira mais de 5 milhões de clientes, e como forma de retribuir à comunidade tudo o que ela lhe dá o restaurante McDonald’s participa e apoia activamente diversas iniciativas na região, desde eventos culturais, desportivos ou na ajuda a diversas instituições.

Ao longo de década e meia o restaurante de São João da Madeira tem tido a capacidade de se manter moderno, actual, adaptado às novas tecnologias e às práticas sustentáveis. Desde a sua inauguração já foi alvo de requalificação no exterior e no interior, tendo em 2022 remodelado por completo a sala de refeições acompanhando assim as necessidades e expectativas dos consumidores.